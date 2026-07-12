Messi regala la maglia a Baggio | Ti voglio bene amico

Al termine della partita tra Argentina e Svizzera, Lionel Messi ha consegnato la propria maglia a Roberto Baggio, stringendola tra le mani. Baggio ha pubblicato uno scatto sui social, immortalando il momento con Messi, con la maglia numero 10 dell'albiceleste ben visibile. La foto mostra i due in piedi, sorridenti, in un momento di scambio tra amici.

Roberto Baggio ha celebrato sui social il suo incontro con Lionel Messi al termine del match tra Argentina e Svizzera, condividendo uno scatto che li ritrae insieme con la maglia numero 10 dell'Albiceleste tra le mani. L'ex attaccante azzurro, presente sugli spalti per assistere alla gara, non ha nascosto la sua ammirazione per il fuoriclasse argentino, definendo la casacca ricevuta in dono un "dono prezioso" e ringraziando l'amico con un affettuoso "ti voglio bene". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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