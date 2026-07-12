Dopo la partita tra Argentina e Svizzera, Roberto Baggio ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene la maglia numero 10 dell’Argentina, donata da Lionel Messi. Il messaggio di Baggio ringrazia Messi per il regalo e per l’affetto, scrivendo: “Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto! Ti voglio bene amico mio”. La foto mostra i due insieme, con Baggio che sorride e tiene la maglia.

“Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto! Ti voglio bene amico mio”. Firmato Roberto Baggio, sul proprio canale Instagram, a corredo di una foto nella quale è in posa con Messi e regge la sua maglia numero 10 dell’Argentina, al termine della gara con la Svizzera. Tra fuoriclasse ci si capisce subito, il Divin Codino ha assistito alla gara del Mondiale e poi è corso a complimentarsi con il 10 dell’Albiceleste di cui è un fan. Appartengono a epoche diverse ma il dio del calcio li tiene uniti per il talento e il numero 10, quello dei campionissimi: Baggio e Messi appartengono a quella cerchia ristretta di fuoriclasse capace di bucare la storia e ritagliarsi uno spazio per sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Grazie amico mio, ti voglio bene": dopo Argentina-Svizzera Messi regala la maglia a Baggio

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