Grandi soddisfazioni per il Team Sparta Muay Thai della Asd Warriors Sports. Mattia Argenti, atleta della palestra di via Silvio Pellico, da poco entrato fra i professionisti, è stato subito protagonista all’undicesima edizione delle " Fighting Spirit World Series ". Argenti, nella maestosa cornice della sala Botticelli del Marriot Park di Roma, in un clima paragonabile ai grandi eventi di Las Vegas, è riuscito ad aggiudicarsi l’incontro contro Pasquale Rubino, della Thai Boxe Lamezia. L’atleta pratese ha da subito imposto il suo ritmo con pugni, gomitate e calci mirati, al cospetto del più esperto atleta calabrese, che ha cercato di far pendere l’ago della bilancia a suo favore utilizzando calci frontali al viso e tecniche di lotta corpo a corpo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Team Sparta sugli scudi. Argenti brilla al Fighting Spirit

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