Messa in tv 3 maggio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 3 maggio 2026 sarà trasmessa in televisione una messa religiosa, visibile su Rai 1 e Canale 5. La diretta si svolgerà in un luogo specifico e gli orari di trasmissione sono stati comunicati per entrambe le reti. È possibile seguire la cerimonia anche in streaming, attraverso i servizi online delle rispettive emittenti. Sono stati annunciati anche dettagli sul programma e sul canale esatto di messa in onda.

, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv oggi, 3 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 3 maggio. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 3 maggio 2026, alle ore 11 in diretta dalla Cattedrale di Lucca. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa in tv 3 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Notizie correlate Messa in tv 8 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingMessa in tv 8 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in... Messa in tv 1 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingMessa in tv 1 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 50° terremoto: Gemona, 3 maggio, santa messa presieduta dal card. Zuppi; Casamicciola. Da domenica 3 maggio, Santa Messa nell’ex ufficio tecnico in via Tommaso Morgera. Diretta tv ore 9.45; Una festa per ricordare i 50 anni della Comunità giovanile: sabato 9 maggio torneo di calcio, messa e cena insieme; Domenica 3 Maggio – Rete8. Guida tv domenica 3 maggio: cosa vedere stasera in tvGuida Tv domenica 3 maggio 2026, cosa vedere stasera in tv film serie tv e show, la programmazione di Rai, Mediaset e Sky ... dituttounpop.it PROGRAMMI DI DOMENICA 3 MAGGIO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita - facebook.com facebook La "Messa dell’Incoronazione" di Mozart fu composta nel 1779 a Salisburgo, probabilmente per celebrazioni solenni in cattedrale. Scritta per soli, coro, organo e orchestra, è tra le sue messe più celebri; buon ascolto! x.com