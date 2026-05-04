In Italia, il nuovo direttore sportivo e i rinnovi contrattuali sono al centro delle attenzioni, con Ryan Friedkin arrivato in città per definire il futuro della squadra. La sua visita segue le recenti indiscrezioni pubblicate dal Corriere dello Sport, che rivelano come le decisioni siano state prese in incontri riservati. La fase di pianificazione si sta svolgendo lontano dai riflettori, con Friedkin impegnato a delineare le strategie per la prossima stagione.

2026-05-03 10:05:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Certe storie, nel calcio, iniziano lontano dai riflettori, tra incontri blindati, dove il futuro prende forma prima ancora di essere annunciato. È successo poco più di un anno fa al Collegio delle Querce, resort extra lusso di Firenze di proprietà della famiglia Friedkin: lì, lontano da Trigoria e da occhi indiscreti, la Roma pose il primo mattone del nuovo corso incontrando Gasperini. Nessun summit al Fulvio Bernardini, la scelta di un territorio “neutrale” non fu casuale: Gasp era ancora formalmente legato all’ Atalanta e la proprietà giallorossa volle muoversi con discrezione assoluta.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Mercato, nuovo ds e rinnovi: Ryan Friedkin arriva in Italia e prepara il piano per la Roma

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