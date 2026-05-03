Calciomercato Roma Ryan Friedkin sbarca in Italia | mercato nuovo ds e rinnovi al centro del piano

Il proprietario della squadra di calcio statunitense ha fatto il suo primo viaggio in Italia per discutere delle operazioni di mercato, della scelta del nuovo direttore sportivo e dei rinnovi contrattuali ancora da definire. La visita si è svolta in incontri riservati con alcuni dirigenti e agenti, con l’obiettivo di consolidare le strategie per la prossima stagione. Le decisioni prese in queste settimane influenzeranno le mosse future del club.

Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio. Respinte le sirene dalla Premier League, cosa sta succedendo Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Cherubini a Dazn: «Vorremo rinviare la festa dell’Inter, Marotta un punto di riferimento. Con Chivu abbiamo avuto coraggio» Hernanes provoca: «De Bruyne? Con Conte non si sposa! Fossi in lui valuterei se restare al Napoli» Benfica, furia di Rui Costa contro l’arbitro Gustavo Correia e clamorosa protesta social.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Calciomercato Roma Svolta Friedkin! Roma da Champions!

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