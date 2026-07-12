Il Milan sta valutando un esterno proveniente dalla Germania e ha avviato contatti per il portiere Éderson. La società rossonera monitora le possibili mosse di mercato in vista della prossima stagione. La giornata del 10 luglio 2026 vede aggiornamenti sui trasferimenti in corso, con particolare attenzione alle trattative internazionali. La squadra segue attentamente le opportunità per rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni ufficiali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Ufficiale anche il colpo Mario Gila, difensore arrivato dalla Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. C'è curiosità, ad ogni modo, per capire quale sarà il prossimo acquisto: presumibilmente, un trequartista, con Kerim Alajbegovi? del Bayer Leverkusen e Karetsas tra le opzioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Occhi sull'esterno dalla Germania. Contatti per Éderson

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato MilanIbra Spinge per un Colpo Top dalla Bundesliga!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Occhi sull'esterno dalla Germania. Le ultime sui rossoneri

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Gila è ufficiale. Contatti per Alajbegovi?

Temi più discussi: Milan: occhi su Karetsas, il talento greco dal sinistro 'magico'. Il prezzo è già super, serve l'incastro con Leao; Il punto sul mercato: il Milan soffia Gila al Napoli, Inter su Chalobah, la Juve pronta a due colpi; Roma, un fantasista per Gasperini: occhi su Ndoye e Uzun; Mercato Milan, oltre a Gila occhi su Gonçalo Inácio: il piano per la difesa.

#Milan, non solo #Doue: occhi anche su #Belghali. Il prezzo è davvero basso #SempreMilan #calciomercato x.com

Mercato Milan, già 100 milioni spesi ma non è finita qui: nel mirino un trequartistaPrima Gonçalo Ramos per 75 milioni di euro, poi Mario Gila per 30 milioni di euro bonus compresi: il calciomercato del Milan ha già sfondato quota 100. E non è finita qui. L’intenzione di Gerry Cardin ... msn.com

[abola] Ruben Amorim è sul punto di diventare il nuovo allenatore del Milan. Le trattative sono in uno stadio molto avanzato e sono vicine alla conclusione. reddit

Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per GilaMILANO - Un mese fa il Milan navigava a vista su una barca senza equipaggio dopo la decisione del proprietario del club, Gerry Cardinale, di sollevare tutti dall’incarico. Una scelta forte, che ha por ... msn.com