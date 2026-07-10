Il Milan ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Gila. Sono in corso trattative per portare Alajbegovi in rossonero. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti quotidiani.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Si tratta di Mario Gila, difensore della Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. In giornata il centrale spagnolo sosterrà le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Gila è ufficiale. Contatti per Alajbegovi?

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