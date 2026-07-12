mercato ittico 16 anni ai pescatori ma il nuovo ristorante resta un caso

L'associazione Produttori Pesca Società Cooperativa di Ancona gestirà il mercato ittico per i prossimi 16 anni. Tuttavia, il ristorante situato nelle vicinanze è al centro di una situazione controversa, con rischi di diventare un caso. La gestione del mercato è stata confermata, mentre il locale resta oggetto di attenzione legale e amministrativa. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali implicazioni o sviluppi relativi al ristorante.

Sarà l’associazione Produttori Pesca Società Cooperativa di Ancona a gestire il mercato ittico per i prossimi 16 anni, ma il ristorante attiguo rischia di diventare un vero e proprio caso. L’amministrazione comunale ha aggiudicato il bando per la gestione del mercato del pesce al Mandracchio che era slittato la volta scorsa per una serie di questioni ‘tecniche’. Circa tre mesi fa, in occasione del primo bando, la concessione non era stata affidata, ora invece c’è l’ufficializzazione. Calcolando un valore complessivo della concessione di 170 milioni di euro, l’affidamento temporale della stessa è stato più o meno triplicato e portato a 16 anni per coprire i costi di ammortamento e le spese che saranno necessarie da qui in avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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