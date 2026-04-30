Mercato ittico a Pescara | test sul campo per il nuovo porto

A Pescara, il sindaco e alcuni operatori stanno effettuando un giro di prova nel nuovo mercato ittico situato alla banchina Sud. L’obiettivo è verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la funzionalità degli spazi, prima di eventuali aperture ufficiali. La visita si inserisce in un momento di controlli sul campo per valutare le condizioni del mercato e raccogliere eventuali osservazioni.

? Cosa sapere Il sindaco Carlo Masci e gli operatori testano il nuovo mercato ittico alla banchina Sud.. Le prove tecniche con la marineria servono a validare il trasferimento dal lungofiume al porto.. Il sindaco Carlo Masci e gli operatori del settore ittico si sono riuniti nel pomeriggio in Comune per definire il trasferimento del mercato all’ingrosso dalla sede sul lungofiume verso la banchina Sud del porto canale di Pescara. L'incontro, che ha la partecipazione di Marcello Antonelli, dell'assessore Gianni Santilli e del direttore generale dell'ente locale, punta a risolvere le tensioni degli ultimi giorni attraverso una soluzione condivisa che non sacrifichi le tradizioni storiche della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato ittico a Pescara: test sul campo per il nuovo porto Pescara. Caos al mercato ittico, a febbraio trasferimento nella nuova sede Notizie correlate Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste: "Grave sottrarsi al confronto" e Blasioli chiede una visita ispettivaI consiglieri comunali del Partito democratico bollano come “sbagliata” la decisione di far traslocare l’asta del pesce “senza alcun confronto con... Leggi anche: S'infiamma la polemica sul mercato ittico, aggredito il direttore: "Colpito al volto da un operatore" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO| Esplode l'ira degli operatori ittici sotto il Comune: Con il nuovo mercato chiudiamo tutti, trattati come pezzenti; Pescara, tensione al Mercato ittico, lo schiaffo al direttore: Esci fuori da qui; Sindacati, preoccupazione per le sorti del mercato ittico di Pescara; Pescara, commercianti del mercato ittico in piazza: Non ci sposteremo. Gli operatori del mercato ittico in Comune, incontro con il sindacoIncontro in Comune, a Pescara, sule sorti del mercato ittico all'ingrosso. Gli operatori si sono presentati davanti a Palazzo di Città mentre era in corso il Consiglio comunale, chiedendo un incontro ... ansa.it Pescara: il Tg8 trascorre una notte al mercato ittico, asta del pesce ancora in tiltAncora una volta in tilt l'asta del pesce al mercato ittico di Pescara, ormai commercianti, armatori e pescatori sono esasperati. E sull'episodio di ieri, dell'aggressione del direttore del mercato, C ... rete8.it Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo. . Pescara. Terminato l'incontro tra il Comune e la marineria per il trasferimento del mercato ittico nell'ex biglietteria Tiziano. Previsti nelle prossime settimane tavoli tecnici e simulazioni per trovare una soluzione. Video i Ilaria Or - facebook.com facebook Mercato ittico, aggredito il direttore x.com