La Cascina dei Gelsi chiude dopo 16 anni | ma il ristorante già cerca un gestore

Dopo sedici anni di attività, la Cascina dei Gelsi chiude i battenti. Nel frattempo, il Comune di Gardone Valtrompia ha aperto un bando per affidare la gestione dell’immobile di proprietà pubblica, conosciuto come Cascina Rovedolo, situato all’interno di un parco pubblico. L’avviso di gara indica un importo a base d’asta di 3.000 euro. La struttura, che ospitava un ristorante, è ora disponibile per nuove proposte di gestione.

Il Comune di Gardone Valtrompia ha pubblicato il bando per la gestione dell'immobile di proprietà pubblica (ad uso ristorante) noto come Cascina Rovedolo, ubicato nell'omonimo parco pubblico: l'importo a base d'asta è fissato in 3.600 euro al mese, eventuali offerte vanno presentato entro e non.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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