Mercato immobiliare i prezzi scendono Un balcone stretto non basta più E si preferisce il ristrutturato

Macerata, 12 luglio 2026 – Il mercato immobiliare marchigiano continua a muoversi in positivo, anche se Macerata mostra un andamento a due velocità. Secondo un’indagine di Idealista: la provincia cresce (sul fronte dei prezzi) e registra il miglior risultato regionale nel trimestre, mentre il capoluogo segna una flessione dei prezzi. Se a livello complessivo nelle Marche il valore delle abitazioni aumenta nel secondo trimestre 2026, la città di Macerata si distingue quindi per una dinamica opposta rispetto al trend generale. Nella regione il prezzo medio delle case raggiunge i 1.510 euro al metro quadro, con una crescita trimestrale dello 0,7% e un aumento dell’1,1% su base annua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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