Il mercato immobiliare forlivese si mette alle spalle la crisi | compravendite a +10,2% e prezzi in crescita
Il mercato immobiliare nella provincia di Forlì-Cesena registra un aumento del 10,2% nelle compravendite rispetto al mese precedente, segnando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti. I prezzi degli immobili sono in crescita e si osserva un incremento anche nel settore delle locazioni. Questi dati indicano un ritorno a una fase di stabilità e sviluppo nel comparto immobiliare locale, dopo un periodo di crisi e difficoltà. Le statistiche si riferiscono a un trend positivo che riguarda sia le case in vendita sia gli affitti.
“Il mercato immobiliare della provincia di Forlì-Cesena torna a mostrare segnali concreti di crescita e consolidamento, sia nel comparto della compravendita residenziale sia in quello delle locazioni”. È quanto emerge dall’analisi congiunturale illustrata da Fimaa Confcommercio provinciale sulla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
LE PREVISIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE 2026 - ECCO COSA STA PER SUCCEDERE AI PREZZI DELLE CASE
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