Il mercato immobiliare forlivese si mette alle spalle la crisi | compravendite a +10,2% e prezzi in crescita

Il mercato immobiliare nella provincia di Forlì-Cesena registra un aumento del 10,2% nelle compravendite rispetto al mese precedente, segnando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti. I prezzi degli immobili sono in crescita e si osserva un incremento anche nel settore delle locazioni. Questi dati indicano un ritorno a una fase di stabilità e sviluppo nel comparto immobiliare locale, dopo un periodo di crisi e difficoltà. Le statistiche si riferiscono a un trend positivo che riguarda sia le case in vendita sia gli affitti.

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