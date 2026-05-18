Mercato immobiliare a Cesena i prezzi salgono del 6,3% | qui gli affitti più cari della provincia

Nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, i prezzi degli immobili sono aumentati del 6,3 per cento, secondo le rilevazioni più recenti. In questa zona, gli affitti risultano essere i più elevati rispetto al resto della provincia. I dati indicano un ritorno a una fase di crescita e stabilità nel mercato immobiliare, coinvolgendo sia le compravendite residenziali che le locazioni. Questi numeri riflettono un andamento positivo rispetto ai periodi precedenti.

“Il mercato immobiliare della provincia di Forlì-Cesena torna a mostrare segnali concreti di crescita e consolidamento, sia nel comparto della compravendita residenziale sia in quello delle locazioni”. È quanto emerge dall’analisi congiunturale illustrata da Fimaa Confcommercio provinciale sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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