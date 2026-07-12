mercato il comune ci va a fondo

Il Comune ha annunciato un intervento deciso sul mercato di via Garibaldi, dando il via a una disputa con gli ambulanti. Venerdì scorso è stato firmato un decreto che avvia le procedure per regolamentare l’area e gestire le attività commerciali. La questione riguarda principalmente le modalità di assegnazione degli spazi e le regole di accesso, con il Comune che intende rafforzare i controlli e garantire il rispetto delle normative vigenti. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

La Spezia, 12 luglio 2026 – Sul mercato di via Garibaldi sarà battaglia a tutto campo tra il Comune e gli ambulanti. Il decreto con cui venerdì pomeriggio il presidente della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale, Luca Morbelli, ha temporaneamente sospeso la determina con cui il Comune aveva imposto orari ridotti all’operatività del mercato ambulante, ha avuto l’effetto di una doccia ghiacciata per Palazzo civico, che pure non ha nessuna intenzione di soccombere di fronte all’affondo giudiziario di una cinquantina di commercianti. Le strade percorribili dal Comune. Tra le strade che si sono imposte nelle ultime ore, quella... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Se il mercato sale, perché quasi tutte le azioni PERDONO

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