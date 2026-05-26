Ursula Marchioni ruolo strategico sul mercato europeo per il fondo Vanguard

Da ildenaro.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ursula Marchioni ha assunto il ruolo di Head of Multi-Asset & Adviser Solutions per l’Europa del fondo Vanguard. Prima di questa nomina, ha lavorato come manager presso Credit Suisse, Kpmg e BlackRock. La sua nomina rafforza la presenza del fondo americano nel mercato europeo.

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