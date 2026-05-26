Ursula Marchioni ruolo strategico sul mercato europeo per il fondo Vanguard

Ursula Marchioni ha assunto il ruolo di Head of Multi-Asset & Adviser Solutions per l’Europa del fondo Vanguard. Prima di questa nomina, ha lavorato come manager presso Credit Suisse, Kpmg e BlackRock. La sua nomina rafforza la presenza del fondo americano nel mercato europeo.

Agroalimentare, l’Ammaccata cilentana premiata da Forbes Italia a Napoli: Cristian Santomauro è tra i 35 Maestri della Pizza 2026 Dimore storiche, quasi 4.500 visitatori in Campania per la giornata nazionale Adsi Ursula Marchioni, già manager di Credit Suisse, Kpmg e BlackRock, assume il ruolo di Head of Multi-Asset & Adviser Solutions per l’Europa del fondo americano Vanguard. Il ruolo avrà una funzione centrale nel coordinamento delle attività legate alla costruzione di portafogli e allo sviluppo di soluzioni dedicate ai consulenti finanziari, con l’obiettivo di supportare clienti europei e internazionali nell’adattarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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