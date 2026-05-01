Un fondo cassa di 16 milioni per il Comune

Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025, confermando la presenza di un fondo cassa di 16 milioni di euro. La decisione riguarda la gestione finanziaria dell’Ente e le risorse disponibili per il territorio. La delibera evidenzia la capacità dell’amministrazione di pianificare interventi e servizi per i cittadini. La discussione si è svolta durante l’ultima seduta consiliare.

Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025, che delinea la solidità finanziaria dell’Ente e la sua capacità di trasformare le risorse in servizi e opere per il territorio. Il Comune chiude l’esercizio con un fondo di cassa di oltre 16,2 milioni di euro, garantendo piena liquidità. Le entrate correnti hanno superato i 23 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente, mantenendo invariate le aliquote fiscali (incluse IMU, TARI e imposta di soggiorno). La spesa corrente di circa 26 milioni di euro ha garantito i servizi, con un investimento strategico nel personale per rafforzare gli uffici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un fondo cassa di 16 milioni per il Comune If You Only Watch One Money Video, Make It This Notizie correlate Leggi anche: Multe non riscosse per 1,6 milioni: il Comune batte cassa Il Comune di Ancona torna a battere cassa per le incompiute di Longarini: potrebbe incassare altri 200 milioni di euro come danno alla collettivitàLa Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione dell’Ente a richiedere danni per la mancata fruizione di opere pubbliche strategiche... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un fondo cassa di 16 milioni per il Comune; Valledoria, da Comune in crisi a oltre 6 milioni in cassa; Housing sociale in Trentino: ad Arco consegnati 16 nuovi alloggi a canone moderato; Voragine davanti al mercato Albinelli: che fa il Comune?. Un fondo cassa di 16 milioni per il ComuneIl Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025, che delinea la solidità finanziaria ... lanazione.it San Benedetto, addio alla cassa di colmata. Il progetto era inserito nei 100milioni revocati dal Mef per i ritardi dell’Autorità di bacinoSAN BENEDETTO Sprofonda la cassa di colmata di San Benedetto, almeno per ora. Nella vicenda dei 100 milioni di euro revocati dal ministero dell’Economia e delle ... corriereadriatico.it Incinta di due uomini diversi, quanto è comune la superfetazione eteroparentale x.com Gli abitanti pronti a far partire una raccolta firme per l’incrocio pericoloso. Il Comune ha sollecitato Edr. Intanto, previsti interventi su asfalti e segnaletica - facebook.com facebook