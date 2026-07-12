I mercati sono in allerta a causa delle recenti tensioni con l’Iran, che hanno fatto risalire i prezzi del petrolio e l’inflazione. La visita di una figura di spicco della Banca centrale europea a Washington è stata annunciata senza preavviso. La tensione tra le parti ha portato a un aumento delle quotazioni petrolifere e ha alimentato le preoccupazioni sui costi e sui mercati finanziari.

La ripresa delle ostilità con l’Iran, il petrolio tornato a correre e con lui l’inflazione. E’ uno dei temi sul tavolo della visita, spuntata a sorpresa dal calendario settimanale della Bce, che Christine Lagarde farà a Washington questa settimana incontrando lunedì il presidente della Fed Kevin Warsh, martedì il segretario del Tesoro Scott Bessent. La Bce non fa commenti, mentre trapela che sul tavolo dei colloqui ci sarebbero - come prevedibile - gli sviluppi dell’economia globale. La visita lampo a Warsh suona come un follow up dell’incontro avuto a giugno al simposio della Bce di Sintra, in Portogallo. Ma i temi caldi non mancano: il rischio di una nuova escalation e il suo impatto sull'inflazione e la crescita. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Gazzettadelsud.it - Mercati in tensione sull'Iran con petrolio e inflazione tornati a correre. Christine Lagarde a sorpresa a Washington

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORO GIÙ E PETROLIO IN TENSIONE, LIRAN SPAVENTA I MERCATI | SANTE PELLEGRINO

Notizie e thread social correlati

Petrolio e Fed scuotono i mercati: Hormuz riaccende il rischio inflazioneLe tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno portato il prezzo del petrolio Brent a circa 76 dollari, in concomitanza con la pubblicazione dei verbali...

Guerra Iran, Trump boccia Teheran: “Risposta inaccettabile”. Petrolio oltre i 104 dollari e tensione sull’uranio arricchitoLa tensione tra Stati Uniti e Iran si è riaccesa dopo una recente dichiarazione di un ex presidente statunitense, che ha definito inaccettabile una...

Christine Lagarde da Fazio: no a deroghe sul Patto di stabilità. Sui tassi massima incertezzaLa presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, ha scelto la linea del rigore. A chi le chiedeva se la Bce sia orientata a un nuovo ... milanofinanza.it

Borse europee in calo, Lagarde: lo shock della guerra in Iran è oltre l'immaginabileLa presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha avvertito che i mercati sono troppo ottimisti sugli effetti economici della guerra in Iran, mentre venerdì le Borse in Europa, Asia ... it.euronews.com