La tensione tra Stati Uniti e Iran si è riaccesa dopo una recente dichiarazione di un ex presidente statunitense, che ha definito inaccettabile una risposta di Teheran. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha superato i 104 dollari al barile, mentre si registrano preoccupazioni crescenti sulla produzione di uranio arricchito. La situazione si mantiene instabile, con segnali di tensione che coinvolgono più aspetti del rapporto tra le due nazioni.

La crisi tra Stati Uniti e Iran torna a precipitare dopo il nuovo scontro diplomatico tra Donald Trump e Teheran. Il presidente americano ha definito “totalmente inaccettabile” la risposta iraniana alla proposta Usa per fermare la guerra, mentre Washington continua a monitorare le scorte residue di uranio arricchito e valuta le prossime mosse militari e strategiche nella regione. Sullo sfondo resta il tentativo di mediazione del Qatar, con incontri riservati a Miami tra emissari americani e qatarioti nel tentativo di evitare un ulteriore allargamento del conflitto. Le ultime ore sono state segnate anche da nuove tensioni militari lungo il confine tra Israele e Libano, dall’impennata del petrolio sui mercati internazionali e dalle parole di Benjamin Netanyahu sulla leadership iraniana.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, Trump boccia Teheran: “Risposta inaccettabile”. Petrolio oltre i 104 dollari e tensione sull’uranio arricchito

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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