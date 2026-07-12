Enrico Mentana potrebbe lasciare La7, secondo alcune ipotesi circolate nelle ultime ore. L’editore della rete ha rilasciato dichiarazioni che hanno alimentato queste voci, senza tuttavia confermare un percorso preciso per il futuro del direttore del telegiornale. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non sono stati annunci ufficiali o decisioni definitive. La questione resta aperta e oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Enrico Mentana potrebbe essere davanti a uno dei passaggi più delicati della sua lunga carriera televisiva. Il futuro del direttore del Tg La7 è infatti al centro delle attenzioni dopo le parole dell’editore Urbano Cairo, che hanno aperto nuovi scenari senza però indicare una strada già tracciata. Il contratto del giornalista con la rete scade il 31 dicembre 2026, ma al momento ogni ipotesi resta aperta. Enrico Mentana e La7: il contratto in scadenza e le parole di Urbano Cairo. La notizia è arrivata durante la presentazione dei palinsesti di La7, quando Urbano Cairo ha parlato del rapporto con Enrico Mentana e della possibilità di un futuro ancora insieme. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mentana e l’addio a La7: ipotesi clamorosa sul suo futuro

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ENRICO MENTANA ADDIO A LA7 E LA CLAMOROSA IPOTESI

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