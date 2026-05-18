Antonio Conte potrebbe prendersi un anno di pausa dopo aver lasciato il Napoli. Secondo fonti vicine, il tecnico sta considerando di non allenare in nessuna squadra o competizione durante questo periodo. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di una pausa totale, senza impegni di club o nazionale. La sua scelta sembra essere motivata dalla volontà di prendersi tempo per riflettere sul futuro professionale.

Antonio Conte potrebbe prendersi un anno intero di pausa dopo l’addio al Napoli. Il tecnico salentino valuta seriamente l’opzione riposo totale, senza panchina né impegni internazionali. Conte e De Laurentiis: divorzio senza conflitti. Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli procederebbe verso una conclusione anticipata rispetto alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2027. Il rapporto tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis rimane solido e leale, escludendo qualsiasi possibilità di polemiche o atteggiamenti scorretti nel momento dell’addio. La fiducia reciproca garantisce un distacco civile, come riporta il Corriere dello Sport, senza ricorsi legali o dispetti da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, nuova ipotesi clamorosa in caso di addio al Napoli: non è la Nazionale

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