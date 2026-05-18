Antonio Conte si trova di fronte a diverse possibilità per il suo futuro dopo la fine della sua esperienza con il Napoli. La stampa si divide tra chi ipotizza un addio consensuale e chi invece vede la possibilità di un suo ritorno o di un nuovo incarico altrove. Al momento, non sono state fornite conferme ufficiali né dettagli sulle prossime mosse del tecnico, che rimane al centro di un forte riserbo. La situazione resta molto incerta e soggetta a sviluppi futuri.

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© Calcionews24.com - Conte apre il bivio per il suo futuro e divide la stampa: delusione o addio consensuale? Tre ipotesi post-Napoli, una è clamorosa

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