L’Agenzia Europea per i Medicinali ha emesso un avviso riguardo a due contraccettivi comunemente usati, sottolineando che un uso prolungato potrebbe aumentare il rischio di sviluppare un meningioma. Uno studio francese ha evidenziato questa possibile correlazione, portando l’EMA a diffondere nuove avvertenze sui farmaci coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di assunzione o sulla frequenza di utilizzo. L’allerta mira a informare i medici e le pazienti sui potenziali rischi associati.

L'assunzione prolungata nel tempo di due contraccettivi d'uso comune può incrementare il rischio di sviluppare un meningioma: è questo il risultato di uno studio francese che ha messo in allerta l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), tanto da diramare un avviso contenente delle nuove avvertenze sui farmaci coinvolti. L'indagine ha rivelato che l'utilizzo per oltre un anno di desogestrel ed etonogestrel aumenta le possibilità di ammalarsi di questo specifico tumore, per quanto le percentuali rimangano contenute dal momento che si parla di 1 caso ogni 67.300 donne: ovviamente il pericolo è più elevato qualora ci si riferisca a pazienti che siano già state affette da meningioma, per cui l'utilizzo dei farmaci è totalmente sconsigliato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meningioma, l'ombra del tumore su due contraccettivi comuni: l'EMA lancia l'allarme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Due contraccettivi a rischio meningioma in caso di uso prolungato, l'EMA aggiorna le avvertenze: quali sonoL’Agenzia europea per i medicinali ha aggiornato le avvertenze sui contraccettivi contenenti desogestrel ed etonogestrel.

Notte di fuoco a Canicattì: l'ombra del dolo sul rogo della Lancia MusaNella notte tra ieri e oggi, intorno all’1:30, un incendio ha interessato una vettura parcheggiata in via Cherubini a Canicattì.

Meningioma, l'ombra del tumore su due contraccettivi comuni: l'EMA lancia l'allarmeL'assunzione prolungata nel tempo di due contraccettivi d'uso comune può incrementare il rischio di sviluppare un meningioma: è questo il risultato di uno studio francese che ha messo in allerta ... ilgiornale.it

Ema. Contraccettivi a base di desogestrel ed etonogestrel sotto osservazione per rischio meningioma. Boxed warning anche per LitfuloContraccettivi, allarme meningioma dall'Ema: rischio aumentato con uso prolungato. Controindicati per chi ha già avuto il tumore. quotidianosanita.it