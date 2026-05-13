Notte di fuoco a Canicattì | l' ombra del dolo sul rogo della Lancia Musa

Da agrigentonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra ieri e oggi, intorno all’1:30, un incendio ha interessato una vettura parcheggiata in via Cherubini a Canicattì. L’auto, una Lancia Musa, è andata completamente distrutta dal fuoco, che ha interessato la parte anteriore e posteriore del veicolo. L’incendio si è verificato davanti alla casa del proprietario, senza coinvolgere altre proprietà nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

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Un incendio divampato intorno all'una e trenta della notte scorsa ha distrutto una Lancia Musa parcheggiata in via Cherubini, proprio davanti alla casa del titolare. Il calore sprigionato dalle fiamme ha intaccato, prima che i vigili del fuoco riuscissero a domarlo, anche il prospetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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