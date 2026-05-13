Notte di fuoco a Canicattì | l' ombra del dolo sul rogo della Lancia Musa

Nella notte tra ieri e oggi, intorno all’1:30, un incendio ha interessato una vettura parcheggiata in via Cherubini a Canicattì. L’auto, una Lancia Musa, è andata completamente distrutta dal fuoco, che ha interessato la parte anteriore e posteriore del veicolo. L’incendio si è verificato davanti alla casa del proprietario, senza coinvolgere altre proprietà nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

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Un incendio divampato intorno all'una e trenta della notte scorsa ha distrutto una Lancia Musa parcheggiata in via Cherubini, proprio davanti alla casa del titolare. Il calore sprigionato dalle fiamme ha intaccato, prima che i vigili del fuoco riuscissero a domarlo, anche il prospetto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nella notte a fuoco l'auto del sindaco: l'ombra del doloUn incendio è divampato la notte scorsa a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, danneggiando gravemente l'auto del sindaco, Giovanni Barletta. Leggi anche: Notte di fuoco all'ombra del Serpentone: incendio distrugge sette auto Temi più discussi: Notte di fuoco a Carmiano: un’auto rubata e il giallo del possibile collegamento tra i due incendi; Incendio nella notte a Grugliasco: le attività di Arpa Piemonte; Notte di fuoco a Canicattì: l'ombra del dolo sul rogo della Lancia Musa; Incendio nella notte alle porte di Torino. In fiamme un prefabbricato a Grugliasco, il fuoco visibile da tuttà la città. #Sport | Notte di fuoco nei Cuadrangulares: si decide il destino delle semifinali acortar.link/uMzkGL @LigaFUTVE x.com [ATLA] I piegatori di fuoco sono potenziati all'alba o indeboliti di notte? reddit La notte di fuoco. Piromane scatenato appicca sei incendi e distrugge dieci autoNotte di fuoco e paura a Prato per una serie di incendi che sono stati appiccati in strada ai danni di almeno una decina di auto in sosta. Le fiamme sono divampate nella notte fra venerdì e sabato, a ... lanazione.it Notte di fuoco a Carmiano: un’auto rubata e il giallo del possibile collegamento tra i due incendiDue episodi incendiari nel giro di poco più di un’ora. Gli investigatori non escludono che la Fiat Uno sottratta a Novoli nella stessa serata sia stata usata per appiccare le fiamme a una Hyundai ... lecceprima.it