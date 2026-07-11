L’Agenzia europea per i medicinali ha aggiornato le avvertenze sui contraccettivi contenenti desogestrel ed etonogestrel. Uno studio francese ha rilevato un lieve aumento del rischio di meningioma in caso di uso prolungato, oltre un anno. Le nuove indicazioni sottolineano la necessità di monitorare le pazienti che assumono questi contraccettivi per periodi prolungati. Nessuna modifica è stata ancora apportata alle approvazioni di mercato, ma sono state introdotte nuove raccomandazioni di sicurezza.

L’EMA aggiorna le avvertenze sui contraccettivi con desogestrel ed etonogestrel dopo uno studio francese che segnala un lieve aumento del rischio di meningioma con uso oltre un anno. Il rischio assoluto resta basso (1 caso ogni 67.300 donne), ma il farmaco diventa controindicato in chi ha avuto meningiomi in passato. Contraccettivi, aumenta il rischio meningioma Ema, quali sono i farmaci Cosa fare se si assume uno di questi contraccettivi Cos'è il meningioma Contraccettivi, aumenta il rischio meningioma Il Comitato per la valutazione dei rischi in farmacovigilanza (PRAC) dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA), riunitosi dal 6 al 9 luglio 2026, ha adottato nuove misure di sicurezza per i contraccettivi ormonali a base di desogestrel ed etonogestrel, molecole tra le più diffuse per il controllo delle nascite in Europa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due contraccettivi a rischio meningioma in caso di uso prolungato, l'EMA aggiorna le avvertenze: quali sono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Ho fatto iniezioni contraccettive per 21 anni. Ora mi hanno diagnosticato 4 tumori al cervello»

Notizie e thread social correlati

Hantavirus, come stanno i pazienti italiani e quali sono le misure in caso di contagioAl momento, i pazienti italiani affetti da Hantavirus stanno ricevendo cure adeguate e la situazione è sotto controllo secondo le autorità sanitarie.

Spiagge, quali sono le più belle del 2026 (ci sono anche due italiane)Una selezione delle spiagge più belle del 2026 è stata pubblicata da The World’s 50 Best Beaches, che ha valutato oltre mille giudici, esperti e...

Si parla di: Ema. Contraccettivi a base di desogestrel ed etonogestrel sotto osservazione per rischio meningioma. Boxed warning anche per Litfulo.

Due contraccettivi a rischio meningioma in caso di uso prolungato, l'EMA aggiorna le avvertenze: quali sonoL'EMA segnala un aumentato rischio meningioma con uso prolungato per due contraccettivi: quali sono, cosa cambia e cosa fare ... virgilio.it

Ema. Contraccettivi a base di desogestrel ed etonogestrel sotto osservazione per rischio meningioma. Boxed warning anche per LitfuloContraccettivi, allarme meningioma dall'Ema: rischio aumentato con uso prolungato. Controindicati per chi ha già avuto il tumore. quotidianosanita.it