Meloni nella lista nera in Iran per la morte di Khamenei allerta a Palazzo Chigi | la reazione della premier

Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato un fotomontaggio che include Giorgia Meloni in una lista nera, associandola alla responsabilità per l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei. La presenza del nome della premier italiana nel documento ha generato un allarme a Palazzo Chigi, con reazioni ufficiali in merito alla notizia. La pubblicazione ha attirato l’attenzione internazionale, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni concrete.

Giorgia Meloni è finita in una sorta di lista nera pubblicata in Iran dal quotidiano Hamshari. Il giornale ha diffuso un fotomontaggio con l’elenco dei responsabili per l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei. In testa alla lista ci sono Trump e Netanyahu con dei mirini sulla fronte, come a voler rappresentare una condanna a morte. In basso, a cascata, vengono mostrati altri leader fra i quali anche la premier italiana. Palazzo Chigi ha innalzato il livello di attenzione. Meloni nella lista nera dell’Iran Governo, intelligence e ministero degli Esteri stanno verificando se il giornale esprima una posizione direttamente riconducibile al regime di Teheran o se si tratti di semplice propaganda dell’area ultraconservatrice di Teheran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Media Iran: Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei

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