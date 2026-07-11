Teheran ha inserito nel proprio elenco di soggetti sanzionati anche il presidente del Consiglio italiano, associandolo alla morte di Khamenei. La decisione arriva in un contesto di crescenti tensioni tra Iran e Occidente, con la questione che si estende anche alla propaganda e alle accuse reciproche. La lista nera iraniana include ora figure di diversi paesi, in risposta a sanzioni internazionali e a dichiarazioni considerate ostili.

La tensione tra Iran e Occidente si sposta anche sul terreno della propaganda. Nel giorno in cui la nuova Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta per la morte del padre Ali, il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di «lista nera» con i nomi e le immagini di 13 leader politici e funzionari indicati come presunti responsabili dell’uccisione dell’ex leader della Repubblica islamica. Tra le persone raffigurate compare anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornale, di proprietà del Comune di Teheran, ha diffuso un fotomontaggio nel quale diversi esponenti politici vengono rappresentati con la tuta arancione associata ai detenuti americani. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Iran, anche Meloni nella «lista nera» di Teheran per la morte di Khamenei

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