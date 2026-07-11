Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di persone ritenute responsabili della morte di un alto leader religioso, includendo anche rappresentanti di altri paesi. La lista mostra le foto di vari individui, tra cui un esponente di un governo europeo. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell'inclusione di queste figure. La pubblicazione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e paesi occidentali.

Anche l’Italia finisce nel mirino di Teheran, mentre continua a salire la tensione tra Iran, Stati Uniti e alleati occidentali. Un quotidiano iraniano, l’Hamshari, ha infatti pubblicato una sorta di vera e propria “lista nera”, con le foto dei presunti responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei. Tra i volti compare anche quello di Giorgia Meloni. La premier italiana è ritratta in un fotomontaggio, indossando l’uniforme arancione da detenuta. Un’immagine diffusa nel giorno in cui il figlio dell’ex leader supremo, Mojtaba Khamenei, ha promesso “vendetta” contro gli assassini del padre. Un episodio che ha un enorme valore simbolico e va a inserirsi in una fase di escalation militare e diplomatico dai risvolti anche economici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - L’Iran mette Meloni nella lista nera per la morte di Khamenei: cosa sta succedendo

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