Meloni nella lista nera dell’Iran | tensione dopo le minacce di vendetta di Mojtaba Khamenei

L’Iran ha inserito il nome della premier italiana in una lista nera, dopo le minacce di vendetta di Mojtaba Khamenei. Il figlio dell’ayatollah ha annunciato una rappresaglia contro i responsabili ritenuti coinvolti nella morte del padre, l’ex leader supremo. La tensione tra Iran e Occidente si è intensificata in seguito alle dichiarazioni, che hanno sollevato preoccupazioni per un possibile escalation.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Khamenei promette una rappresaglia contro i presunti responsabili. La crisi tra Iran e Occidente si intensifica dopo le dichiarazioni di Mojtaba Khamenei, che ha promesso una vendetta per la morte del padre, l’ayatollah Ali Khamenei. In un messaggio dai toni durissimi, ha affermato che la rappresaglia rappresenta “un desiderio della nostra nazione” e che dovrà essere portata a termine. Sebbene non abbia citato direttamente alcun nome, un elenco pubblicato dal quotidiano iraniano Hamshari indica i presunti responsabili della morte della Guida Suprema. Giorgia Meloni tra i leader indicati da Teheran. Tra le personalità... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Un quotidiano iraniano mette Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei. Il figlio Mojtaba: La nazione chiede di vendicarlo di Paolo Foschi e Redazione Online x.com

Morte Khamenei, Meloni nella lista nera di Teheran reddit

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