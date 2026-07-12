Un quotidiano di Teheran ha inserito la premier italiana nella lista nera dell’Iran. Nella stessa immagine, Meloni appare vestita da carcerata, insieme a Merz, Macron e Starmer, tutti in uniforme arancione. Il figlio del leader iraniano ha dichiarato che si tratta di una vendetta per suo padre. La pubblicazione ha attirato l’attenzione internazionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai governi coinvolti.

Giorgia Meloni vestita da carcerata. Insieme alla premier italiana, con la stessa uniforme arancione, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. Vicino a loro, i ministri israeliani Gideon Sa’ar e Israel Katz, il comandante dell’Idf, Eyal Zamir, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il collega del Pentagono Pete Hegseth e l’ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee. Poi, due uomini in un mirino: Donald Trump e Benjamin Netanyahu. E vicino al presidente degli Stati Uniti e al premier israeliano, una didascalia: “La vendetta è certa”. L’immagine di questa lista nera è stata pubblicata ieri da Hamshahri, quotidiano di proprietà del Comune di Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meloni nella lista nera dell'Iran pubblicata da un quotidiano di Teheran. Il figlio di Khamenei: «Vendetta per mio padre»

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Media Iran: Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei

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