Notizia in breve

Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una lista di tredici leader occidentali e israeliani, tra cui il nome della premier italiana, accusati di essere responsabili dell’uccisione dell’ex Guida suprema Ali Khamenei. La lista include figure di spicco di diversi paesi occidentali e Israel. La pubblicazione non fornisce dettagli sulle accuse né su eventuali prove, limitandosi a indicare i nomi come presunti responsabili.