Meloni nella lista nera dell'Iran | il nome della premier tra i presunti responsabili della morte di Ali Khamenei
Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una lista di tredici leader occidentali e israeliani, tra cui il nome della premier italiana, accusati di essere responsabili dell’uccisione dell’ex Guida suprema Ali Khamenei. La lista include figure di spicco di diversi paesi occidentali e Israel. La pubblicazione non fornisce dettagli sulle accuse né su eventuali prove, limitandosi a indicare i nomi come presunti responsabili.
Il quotidiano iraniano Hamshahri pubblica un elenco con tredici leader occidentali e israeliani indicati come responsabili dell'uccisione dell'ex Guida suprema Ali Khamenei. Tra loro anche Giorgia Meloni. Dal governo e dalla maggioranza arrivano messaggi di solidarietà alla presidente del Consigli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Morte Khamenei, Meloni nella lista nera di Teheran reddit
Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata, nel giorno in cui è stato diffuso il messaggi facebook
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