Meloni nella lista nera dell'Iran | il nome della premier tra i presunti responsabili della morte di Ali Khamenei

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una lista di tredici leader occidentali e israeliani, tra cui il nome della premier italiana, accusati di essere responsabili dell’uccisione dell’ex Guida suprema Ali Khamenei. La lista include figure di spicco di diversi paesi occidentali e Israel. La pubblicazione non fornisce dettagli sulle accuse né su eventuali prove, limitandosi a indicare i nomi come presunti responsabili.

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Il quotidiano iraniano Hamshahri pubblica un elenco con tredici leader occidentali e israeliani indicati come responsabili dell'uccisione dell'ex Guida suprema Ali Khamenei. Tra loro anche Giorgia Meloni. Dal governo e dalla maggioranza arrivano messaggi di solidarietà alla presidente del Consigli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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