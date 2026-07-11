Macabra provocazione dall’Iran Meloni in tuta arancione nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei con Trump Netanyahu e i leader d’Europa
Un portale iraniano ha pubblicato un elenco di figure internazionali, tra cui la premier italiana, considerandole responsabili di atti contro l’Iran. La lista include anche leader di altri Paesi, come l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, oltre a vari leader europei. La pubblicazione è accompagnata da una foto di Meloni in tuta arancione. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali iraniane e ha attirato attenzione sui canali di informazione internazionali.
Macabra minaccia in arrivo dall’Iran: c’è anche la foto della premier Giorgia Meloni nell’«elenco di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana», apparso sul portale online del quotidiano iraniano Hamshahri, di proprietà del comune di Teheran, e tra i più diffusi del Paese. L’immagine raffigura una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto, con in testa il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump, entrambi con un mirino disegnato sulla testa. Lo stesso quotidiano richiama, a corredo dell’immagine, le parole pronunciate oggi dal leader iraniano Mojtaba Khamenei sulla vendetta del padre, il defunto Ali Khamenei: sia il « volere della nazione ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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