Macabra provocazione dall’Iran Meloni in tuta arancione nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei con Trump Netanyahu e i leader d’Europa

Notizia in breve

Un portale iraniano ha pubblicato un elenco di figure internazionali, tra cui la premier italiana, considerandole responsabili di atti contro l’Iran. La lista include anche leader di altri Paesi, come l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, oltre a vari leader europei. La pubblicazione è accompagnata da una foto di Meloni in tuta arancione. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali iraniane e ha attirato attenzione sui canali di informazione internazionali.