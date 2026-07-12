Meloni nella lista nera degli Ayatollah le reazioni della politica | Piena solidarietà è incitamento a violenza

Notizia in breve

La premier italiana è stata inserita in una lista di obiettivi iraniani, secondo quanto riferito da fonti iraniane, come vendetta per l’uccisione di Ali Khamenei. La notizia ha suscitato reazioni bipartisan nel panorama politico italiano, con molti esponenti che hanno espresso solidarietà e condannato la lista, definendola un atto di incitamento alla violenza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti istituzionali italiani.