Meloni nella lista nera degli Ayatollah le reazioni della politica | Piena solidarietà è incitamento a violenza
La premier italiana è stata inserita in una lista di obiettivi iraniani, secondo quanto riferito da fonti iraniane, come vendetta per l’uccisione di Ali Khamenei. La notizia ha suscitato reazioni bipartisan nel panorama politico italiano, con molti esponenti che hanno espresso solidarietà e condannato la lista, definendola un atto di incitamento alla violenza. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti istituzionali italiani.
Solidarietà e condanna bipartisan dal mondo della politica italiana dopo la comparsa del volto della premier nella lista degli obiettivi iraniani da colpire per vendicare l'assassinio di Ali Khamenei. Tajani, in una nota della Farnesina, ha ribadito: "Meloni non si fa intimidire" "La vendetta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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