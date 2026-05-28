Le Nazioni Unite hanno inserito Israele nella lista nera per violenza sessuale, aggiungendolo a Hamas. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda le accuse di abusi in aree di conflitto. L’Italia non ha commentato né preso posizione ufficiale sulla questione. La lista nera include soggetti coinvolti in violazioni di diritti umani legate a violenza sessuale. La notizia si aggiunge a precedenti segnalazioni riguardanti Hamas, con cui si era aperto il dibattito internazionale.

L’avevano detto per primi, e pure con esibito orgoglio. Quando nell’agosto 2025 le Nazioni Unite hanno iscritto Hamas nella lista nera dei responsabili di violenza sessuale nelle zone di conflitto, in Italia la maggioranza ha trasformato quel rapporto in una clava. La rappresentante speciale dell’Onu Pramila Patten, dopo la visita in Israele del marzo 2024, aveva concluso che c’erano motivi ragionevoli per ritenere che il 7 ottobre 2023 fossero stati commessi stupri e altre forme di violenza sessuale. Su quella conclusione si è costruita una parte robusta del consenso filoisraeliano, in Parlamento e nei talk. Lo stupro come arma, ripetuto, certificato, scolpito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dopo Hamas, le Nazioni Unite mettono anche Israele nella lista nera per violenza sessuale. E il governo italiano tace

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