È stata annunciata la morte di un ex sceicco del Qatar, morto all’età di 74 anni. La leader italiana ha commentato la notizia, definendo il defunto come “uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione”. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze della morte o alle reazioni ufficiali.

Appresa la notizia della morte di Hamad bin Khalifa al Thani, ex sceicco del Qatar, la politica italiana ha espresso il suo cordoglio. A rompere il silenzio è stata Giorgia Meloni, che in un commento ha ricordato l’ex emiro come “uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione”. Sulla morte di Khalifa al Thani si è espresso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese”. Hamad bin Khalifa al Thani aveva 74 anni. Il commento di Giorgia Meloni Mattarella ricorda l'amicizia con l'Italia È morto Hamad bin Khalifa Al Thani, chi era... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni esprime cordoglio per l'ex sceicco del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani morto a 74 anni: "Raro leader"

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