Calciomercato Milan nuovo nome per la fascia di Amorim | punta la rivelazione dei Mondiali

Il Milan sta valutando un nuovo giocatore per la fascia di Rúben Amorim, un calciatore algerino classe 2002, rivelazione dei Mondiali. Il club italiano cerca un rinforzo in Italia per il modulo 3-4-2-1. La società veneta ha stabilito un prezzo di riferimento. Le trattative di mercato del Milan proseguono anche su profili emergenti del campionato nazionale.

I rossoneri guardano in Italia per rinforzare le corsie esterne di Rúben Amorim: l'algerino classe 2002 piace per il 3-4-2-1. Il club veneto fissa il prezzo Le manovre di calciomercato in casa Milan continuano a estendersi anche sui profili emergenti del nostro campionato. Con l'insediamento del nuovo tecnico Rúben Amorim e la transizione tattica verso il modulo 3-4-2-1, la dirigenza del club meneghino ha iniziato a monitorare con estrema attenzione il mercato dei laterali di fascia, alla ricerca di elementi dotati di grande corsa, resistenza e propensione alla fase offensiva. L'ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori di Via Aldo Rossi è quello di Rafik Belghali, di proprietà dell'Hellas Verona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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