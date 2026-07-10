Il Milan sta valutando un nuovo acquisto sulla fascia destra, con un investimento di circa 25 milioni di euro. L'allenatore portoghese Rúben Amorim sta costruendo la formazione con un modulo 3-4-2-1 e ha già portato in squadra il centravanti Gonçalo Ramos e il difensore Mario Gila. Presto potrebbe arrivare anche un trequartista di livello, mentre la società lavora per rafforzare l’organico in vista della stagione.

Il nuovo Milan di Rúben Amorim sta prendendo gradualmente forma. Per il suo collaudato 3-4-2-1, l'allenatore portoghese ha già ottenuto dalla dirigenza due tasselli fondamentali come il centravanti Gonçalo Ramos e il difensore titolare Mario Gila, e presto potrebbe ricevere in dote anche un trequartista di qualità. Gli innesti nell'undici di partenza del Diavolo, però, non si fermeranno qui: la priorità assoluta di Via Aldo Rossi si sposterà presto sulla ricerca di un esterno a tutta fascia di gamba e spinta. Inizialmente le indiscrezioni portavano a un innesto sulla corsia mancina, considerando come Amorim veda Davide Bartesaghi più come braccetto sinistro della difesa a tre e con Pervis Estupiñán segnalato da più parti sul piede di partenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim cambia i piani del Milan e spunta il vecchio pallino: colpo da 25 milioni sulla fascia destra

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AMORIM AL MILAN, VI SPIEGO IL SUO GIOCO: COSA MI CONVINCE E COSA NO

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[Moretto] È fatta per Rúben Amorim all'AC Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. L'accordo include anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo. Tutte le pratiche saranno finalizzate nelle prossime ore. reddit

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