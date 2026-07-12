A San Siro, un evento musicale ha richiamato numerosi spettatori, con un focus sugli anni Novanta. Durante lo spettacolo, sono state proiettate immagini e ricordi di quegli anni, portando il pubblico in un viaggio nostalgico. La performance ha coinvolto molti fan, che hanno cantato insieme ai brani eseguiti sul palco. L’evento ha attirato anche l’attenzione mediatica, con numerosi presenti e copertura da parte dei media locali.

(Adnkronos) - Quegli anni d'oro scintillanti sono planati su San Siro. E hanno fatto cantare a squarciagola anche Milano, in un lungo flashback proiettato agli anni Novanta. Con 'Max Forever Gli Anni D'oro – Stadi 2026', Max Pezzali voleva celebrare un “immaginario musicale, televisivo e culturale inimitabile”. Ci è riuscito alla grande nella prima delle due date sold out al Mezza. La fotografia perfetta del tour più venduto dell'anno con oltre 670mila biglietti, per 15 live in giro per l'Italia. “Ciao San Siro, quanti ricordi. Qui abbiamo vissuto i nostri anni d'oro” dice appena salito sul palco. Già, perché la storia è la stessa. Il posto, anche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Max Pezzali conquista Milano, a San Siro brillano gli ‘anni d'oro'

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Sanremo 2026 - Max Pezzali canta Gli anni

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