Max Pezzali | debutto trionfale per Max Forever – Gli Anni d’oro Stadi 2026

Da panorama.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tour di Max Pezzali, intitolato “Max Forever – Gli Anni d’Oro Stadi 2026”, è iniziato con un evento che ha registrato un pubblico superiore a 27.000 persone, esaurendo i biglietti. L’appuntamento si è svolto in uno stadio, dove l’artista ha eseguito il suo repertorio davanti a un’ampia folla. La data di apertura ha segnato il debutto ufficiale del tour, che proseguirà con altre tappe previste nel calendario.

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È partito con un bagno di folla e un sold out da oltre 27 mila spettatori il tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro Stadi 2026” di Max Pezzali. Il debutto, andato in scena domenica 7 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, ha confermato l’incredibile successo della tournée, che con oltre 650.000 biglietti venduti per 15 date è già il tour italiano più richiesto del 2026. Dopo l’esordio friulano, il viaggio musicale di Max proseguirà nei principali stadi della penisola: doppia tappa sold out a Torino il 13 e 14 giugno, quindi Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e il gran finale a Milano con due concerti già esauriti allo stadio San Siro. 🔗 Leggi su Panorama.it

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