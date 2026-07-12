I due giocatori hanno conquistato insieme due titoli europei e due mondiali con la nazionale francese, accumulando complessivamente 284 presenze e segnando 136 gol. Uno dei due è stato descritto come decisivo, leader e uomo squadra, ritenuto il più importante da un ex compagno, mentre l’altro è stato definito superiore ma con una “macchia”.

Sono stati i simboli di tutti i successi internazionali della Francia. Insieme sommano due Europei e due Mondiali (con la terza stella che può essere ancora cucita sulle maglie), 284 presenze e 136 gol. Come in un iconico passaggio di consegne, Michel Platini, Zinedine Zidane e Kylian Mbappé, hanno segnato l'ultimo quarantennio di trionfi di Blues, in un concentrato di tecnica, classe, forza fisica, leadership e peso specifico notevolissimo sul risultato finale. Massimo Mauro ha giocato al fianco del primo, con cui ha condiviso due straordinari anni alla Juve, vincendo uno scudetto e la Coppa Intercontinentale. Poi, ha osservato gli altri due da appassionato di calcio e commentatore tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Decisivo, leader, uomo squadra: per me il re è Michel. Zidane super, ma ha una macchia..."

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