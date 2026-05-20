Fabio Capello si è espresso sulla possibile scelta del nuovo allenatore della Nazionale, affermando che l’ex tecnico della squadra azzurra sarebbe l’uomo giusto per il ruolo. Ha inoltre criticato l’attuale commissario tecnico, definendo la sua gestione come “una macchia”. Nel suo intervento, l’ex manager ha evidenziato la necessità di un motivatore forte per la squadra, commentando anche le caratteristiche del tecnico di un club di alto livello, sottolineando come il lavoro in Nazionale sia diverso rispetto al calcio di club.

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© Calcionews24.com - Capello lancia la volata per la panchina azzurra: «Conte l’uomo giusto, Mancini ha una macchia»

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