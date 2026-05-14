Aldair, ex calciatore della Roma e campione del mondo nel 1994, ha commentato le forze in campo delle nazionali italiane e brasiliane durante la presentazione del documentario “Aldair, cuore giallorosso”, in uscita nei cinema dal 21 maggio. L’ex calciatore ha parlato delle aspettative per il Mondiale, sottolineando come l’Italia abbia una squadra competitiva, mentre il Brasile, secondo lui, non possiede una formazione di grande livello.

Aldair, ex calciatore della Roma e campione del mondo nel ’94, parla della nazionale italiana e brasiliana a margine della presentazione del documentario: “Aldair, cuore giallorosso” diretto da Simone Godano dal 21 maggio nei cinema. “Rispetto ai miei tempi c’è una differenza grandissima nel campionato di serie A, anche perché prima i calciatori venivano tutti qui in Italia. Si giocava con un massimo di tre stranieri per squadra, dopo si sono allargati un po’, erano cinque stranieri poi anche di più. Dal 2010, l’Italia è cambiata tanto nel modo di giocare, hanno faticato nel mondiale in Brasile. E poi dal 2014 c’è sempre stato qualche un problema.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiale, Aldair: “Ancelotti? grandi aspettative ma il Brasile non ha una grande squadra”

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