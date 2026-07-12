Matteo Branciamore e Marta Filippi coppia nella vita e ne I Cesaroni | Il segreto del nostro amore? Case separate

Da vanityfair.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Branciamore e Marta Filippi hanno dichiarato di vivere in case separate, spiegando che questa scelta è motivata da esigenze pratiche e personali. La coppia, nota per il ruolo nella serie televisiva, ha affermato che questa soluzione funziona per loro e non la considera una forma di paura dell’intimità. Hanno precisato che non esiste una risposta universale a questa scelta, sottolineando che ciò che conta sono le esigenze di ciascuno.

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Vivere in case separate: scelta matura o paura dell'intimità? «Non esiste una risposta universalmente valida per tutti: ciò che conta sono la qualità della connessione emotiva e, anche, il senso di sicurezza percepito da entrambi i partner», spiega la dottoressa Laura Corvaglia, psicologa e psicoterapeuta, supervisore EMDR Europe e docente di terapia EMDR di coppia per il CRSP di Milano. «Per alcune coppie vivere in case separate è una scelta consapevole che tutela autonomia, benessere e identità individuale, senza diminuire l'amore. Per altre, invece, può nascondere la paura dell'intimità, della dipendenza affettiva o della perdita di se stessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e ne I Cesaroni: «Il segreto del nostro amore? Case separate»
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Matteo Branciamore e Marta Filippi Amore e Lavoro nei Cesaroni

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