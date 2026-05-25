Ci sono coincidenze che sembrano scritte da uno sceneggiatore particolarmente ispirato. Ne I Cesaroni – Il Ritorno, Matteo Branciamore è Marco, romantico incorreggibile e menestrello della Garbatella, sempre con la chitarra in spalla e il cuore in mano. Al suo fianco c’è Virginia, dolce, paziente, con la passione per la cucina, interpretata da Marta Filippi. Una coppia di finzione che però, fuori dal set, è realtà. Perché Matteo e Marta stanno davvero insieme, e la loro storia reale è, se possibile, ancora più simpatica di quella che abbiamo imparato ad amare in serie. Matteo Branciamore e Marta Filippi, la loro storia d’amore. Chi segue I Cesaroni – Il Ritorn o sa bene quanto la storia tra Marco e Virginia tenga banco in questa stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matteo Branciamore, il legame romantico con Marta Filippi (anche) fuori dal set de I Cesaroni

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