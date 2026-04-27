È stata annunciata la consegna del premio “Famiglia Tv Lazio 2026” alla serie “I Cesaroni”. L'evento ha coinvolto attori come Marta Filippi, Matteo Branciamore e Valentina Bivona, che hanno partecipato a un’intervista dedicata alla produzione. La serie continua a ricevere riconoscimenti, mantenendo una presenza significativa nel panorama televisivo italiano. La premiazione si è svolta recentemente, con i protagonisti che hanno condiviso alcune riflessioni sul loro lavoro.

La serie “I Cesaroni” ha ottenuto il riconoscimento “Famiglia Tv Lazio 2026”, premio che sottolinea l’importanza della televisione nel diffondere esempi positivi e inclusivi legati al concetto di famiglia, durante una cerimonia svolta al WeGil e presieduta dall’assessore regionale Simona Baldassarre, che ha consegnato ufficialmente il premio, alla presenza di figure chiave della produzione come Claudio Amendola, storico interprete e regista della fiction, insieme a Verdiana Bixio e Daniele Cesarano, confermando il valore culturale della serie ambientata nel quartiere romano della Garbatella, apprezzata per il modo realistico e coinvolgente...🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”: intervista a Marta Filippi, Matteo Branciamore e Valentina Bivona

I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

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