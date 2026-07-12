Materie controcorrente | Letteratura e Gen Z? Una sfida da cogliere

Secondo i docenti, i giovani della Generazione Z incontrano difficoltà nel scrivere correttamente, argomentare e mantenere la concentrazione, influenzati dall’uso di messaggi brevi e poco articolati. Questa tendenza si riflette anche nell’approccio alla letteratura, con gli insegnanti che devono affrontare la sfida di stimolare riflessione e attività più impegnative, che richiedono più tempo e impegno.

Fatica a scrivere correttamente, ad argomentare e rimanere concentrati, in un mondo mordi e fuggi. È la realtà della Gen Z raccontata dai docenti. La messaggistica breve e non articolata diventa uno stile di scrittura e una sfida per i docenti nell’invitare i ragazzi a riflettere e svolgere attività che richiedono più tempo. "Ci sono classi che scrivono davvero bene – commenta la professoressa Fiorella Vergani, insegnante di lettere al liceo scientifico Frisi – altre più difficili da catturare, refrattarie alla lettura e per cui la lingua non sembra funzionale al raggiungimento degli obiettivi". Mai generalizzare, ma succede più spesso con chi ha una maggiore propensione per la tecnologia e in alcune classi di liceo delle Scienze applicate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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