Russo sfida le amministrative | unisce M5S e Controcorrente

Antonella Russo ha annunciato la creazione di una lista composta da 32 candidati, che unisce il Movimento 5 Stelle e Controcorrente, per le elezioni amministrative di maggio. La candidata ha spiegato che il gruppo si concentrerà su temi legati alla legalità e ai servizi per il territorio. La formazione presenterà ufficialmente i propri rappresentanti nelle prossime settimane, con l’obiettivo di partecipare alle elezioni comunali.

? Cosa sapere Antonella Russo unisce M5S e Controcorrente per le amministrative di maggio.. La lista di 32 candidati punta su legalità e servizi per il territorio.. Antonella Russo presenta la sua lista per le amministrative di maggio, unendo Movimento 5 Stelle e Controcorrente con un programma focalizzato su legalità, servizi e sviluppo sostenibile. Il progetto mira a proporre un’alternativa di governo alla città attraverso una coalizione che fonde due realtà distinte. La candidatura della Russo punta a trasformare l’amministrazione locale mettendo al centro il benessere dei quartieri e la gestione oculata delle risorse pubbliche. La lista ufficiale è composta da 32 nomi pronti a sfidarsi nelle urne per ottenere un seggio in consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russo sfida le amministrative: unisce M5S e Controcorrente Notizie correlate Comunali, asse M5S–Controcorrente lancia la sfida con Russo: "Alternativa credibile per Messina"È stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e... Leggi anche: Messina: M5S e Controcorrente uniscono le forze per le amministrative Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Comunali, asse M5S–Controcorrente lancia la sfida con Russo: Alternativa credibile per Messina; Messina, sondaggio Swg: Federico Basile avanti oltre il 50%, sfida a distanza con Scurria e Russo; Comunali a Cutrofiano, poker di candidati e liste: i nomi degli aspiranti consiglieri; Comunali 2026, nel nord-est calabrese prende forma la sfida elettorale. Ecco le liste. Mariglianella, Arcangelo Russo si ricandida per il bis con Liberi di VolareMARIGLIANELLA – In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, Arcangelo Russo ha ufficializzato la propria ricandidatura a sindaco, sostenuto Mariglianella, Arcangelo Russo si ricandida p ... marigliano.net Daniil Medvedev prosegue la sua corsa a Madrid. Il tennista russo ha sconfitto nella sfida di ieri il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con il risultato di 6-3 6-2. L'ex numero uno ha già messo alle spalle la figuraccia di Monte-Carlo e rivede la sua posizione sulla t - facebook.com facebook