Innovazione europea e territori | una sfida da cogliere anche per i Campi Flegrei

Sono state aperte le call del 2026 dello strumento I3, che mira a sostenere le regioni meno sviluppate e a rafforzare la competitività europea. L’iniziativa si rivolge anche ai territori come i Campi Flegrei, offrendo opportunità per promuovere l’innovazione e lo sviluppo locale. Le chiamate sono rivolte a enti pubblici, università e imprese, che potranno presentare progetti per accedere ai fondi destinati a rafforzare la ricerca e l’innovazione nelle aree più svantaggiate.

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Aperte le call 2026 dello strumento I3 per sostenere le regioni meno sviluppate e la competitività europea. L’Europa torna a investire con decisione sull’innovazione territoriale e lo fa attraverso uno strumento che potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità anche per il Sud Italia e per realtà complesse ma ricche di potenzialità come i Campi Flegrei. Sono state infatti aperte le nuove call 2026 dello strumento europeo Interregional Innovation Investments Instrument (I3), finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con una dotazione complessiva superiore ai 58 milioni di euro destinata a progetti innovativi ad alto impatto industriale, tecnologico e sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Innovazione europea e territori: una sfida da cogliere anche per i Campi Flegrei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jazz'inn 2025 AI Act e Legalità: Tommaso Ricci (DLA Piper) guida le aziende nell'era dell'IA Sullo stesso argomento Leggi anche: Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto: “Avvertita anche lì” Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 a Pozzuoli avvertita anche a Napoli(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 8 aprile, nell'area dei Campi Flegrei, nelle vicinanza di Pozzuoli, alle ore... Campi Flegrei: nasce la DMO per una gestione turistica integrataLa Sala Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli ospiterà sabato 16 maggio, alle ore 11:00, il convegno Oltre il mito. I Campi Flegrei verso la ... ilmattino.it Vesuvio e Campi Flegrei: una nuova Pompei è possibile/ Branca (INGV): Potrebbero anche cambiare il climaUn'eruzione dei Campi Flegrei o del Vesuvio potrebbe causare una nuova Pompei: a dirlo è il direttore del dipartimente vulcani dell'INGV Stefano Branca Intervenuto sulle pagine del Resto del Carlino, ... ilsussidiario.net