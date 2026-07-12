masterclass dedicata ai giovani amministratori con la masese tomasi

Il Comune di Masi Torello ha partecipato alla prima edizione della masterclass nazionale: "Formare la leadership locale: strumenti per la transizione energetica dei territori", promossa da RE.N.A.E.L. – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali – che può vantare il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la collaborazione scientifica dell’Università Iuav di Venezia ed il supporto di Publica, la scuola Anci per i giovani amministratori. A rappresentare il comune masese - tra i soli 65 giovani amministratori provenienti da tutte le regioni italiane, selezionati per prendere parte al percorso di alta formazione - Asia Tomasi, neo laureata con lode in giurisprudenza e giovanissima (24 anni) consigliere comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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