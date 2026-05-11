Sannio Valley sabato 16 la terza Masterclass | è dedicata a n8n e all’automazione intelligente

Sabato 16 si svolgerà la terza tappa delle Sannio Valley Masterclass, dedicata a n8n e all’automazione intelligente. L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati per migliorare le competenze digitali nel territorio. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto e scambio di conoscenze tra professionisti e appassionati del settore. La Masterclass si rivolge a chi desidera approfondire strumenti e tecniche legate all’automazione.

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Prosegue il percorso delle Sannio Valley Masterclass, il ciclo di incontri promosso da Sannio Valley per rafforzare le competenze digitali avanzate del territorio e costruire una comunità capace di condividere conoscenza, esperienze e visione. Il nuovo appuntamento, giunto alla terza Masterclass, si terrà sabato 16 maggio, dalle 15 alle 17, nella sede di Sannio Valley, in Via Tiengo 15 a Benevento. A seguire è previsto anche un momento di networking. L’evento è gratuito. Al centro dell’incontro ci sarà n8n Community Edition, piattaforma open-source e self-hosted per la creazione di workflow automatizzati, capace di accompagnare gli utenti dal no-code fino all’integrazione con agenti di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dal Sannio all’Europa: JA Europe patrocina la Sannio Valley MasterclassTempo di lettura: 3 minutiSecondo appuntamento del percorso gratuito di alta formazione tecnologica promosso da Sannio Valley. Leggi anche: Competenze digitali e innovazione: la Masterclass di Sannio Valley conquista l’Europa